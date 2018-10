DJ Snake lanza su nuevo single “Taki Taki” feat Selena Gomez, Ozuna y Cardi B

El artista continúa la trayectoria de éxitos globales como “Turn Down For What”, “Let Me Love You” feat. Justin Bieber.

Hoy es el lanzamiento del nuevo y electrizante single “Taki Taki” de DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna y Cardi B. Lanzado a través de Geffen Records, “Taki Taki” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con ritmos universales y energía contagiosa, “Taki Taki” continúa la trayectoria de éxitos globales de DJ Snake como “Turn Down For What”, “Let Me Love You” feat. Justin Bieber, y el hit de verano con tonos de la india Magenta Riddim. El nuevo single viene como adelanto de su nuevo álbum que será lanzado próximamente.

Después de recorrer el mundo durante el verano Europeo, DJ Snake regresará a Estados Unidos para dos shows muy especiales. En esta temporada de Halloween, el productor de música de talla mundial encabezará el New York City’s Avant Gardner el 26 de octubre con localidades agotadas y el legendario Shrine de Los Ángeles el 31 de octubre.

Fuente: TKM

