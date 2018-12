Director de Dinatran apunta a optimizar servicios de buses

Juan José Vidal sostuvo que su objetivo es poner a los usuarios de transporte de mediana y larga distancia en primer lugar, para lo cual planea ejercer un fuerte control de forma a que todas las unidades que están bajo su jurisdicción estén en condiciones de circular.

Comentó que lamentablemente enfrentan también a las medidas cautelares que consiguen muchas empresas para poder circular aun sin estar técnicamente habilitadas.

“A mí no me va a temblar el pulso si debo sancionar a alguna empresa que no cumpla los requisitos exigidos”, afirmó.

Por otro lado sobre el operativo Caacupé confirmó que desde esta tarde a las 17 horas se liberaron los horarios.

Se espera que este año se movilicen entre 800 a 1.000 colectivos, cifra que se tuvo el año pasado.

