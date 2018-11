Director de Aduanas admitió presiones asegurando que no renunciará

Julio Fernández, director de Aduanas, afirmó la existencia de presiones dentro de la institución, pero aseguró que no renunciará al cargo como se menciona.

“No he pensado dejar el cargo, si me sacan perfecto, pero particularmente no pienso salir”.

Sostuvo que cuando llegó a Aduanas sabía que tendría una dura batalla por delante y que haciendo bien las cosas tendría todo tipo de presiones tanto internas como externas.

Afirmó que las molestias son a causa del cumplimiento de los controles en el ente, además que en la nueva administración ya no existe injerencia política.

“Lo que hacemos es cumplir con la legislación y muchos sectores están molestos por eso porque les afecta de manera directa (…) También existen enojos internos por la rotación que realizamos en la institución, ya no existe injerencia política”, concluyó.

