Diputados preparan acusación para enjuiciar a ministros del TSJE

Un grupo de legisladores de la Cámara Baja prepara el libelo acusatorio para someter a juicio político a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia Electoral, luego de que estos convocaran a elecciones en el municipio de Ciudad del Este.

En ese sentido, la diputada liberal, Celeste Amarilla sostuvo que Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Luis Alberto Ramírez Zambonini actuaron de forma inconstitucional porque violaron una ley que conocen, por lo que se puede configurar el delito de prevaricato y mal desempeño en sus funciones.

“Ellos no tenían que llamar a elecciones, no estaba la renuncia de Sandra McLeod firme”, expresó al calificar el hecho de grave y que obviaron la facultad de la Junta Municipal de aceptar o no la renuncia del jefe comunal.

Por su parte, Rocío Vallejo, diputada de Patria Querida indicó que la próxima semana estarían presentando la acusación y que existen varios parlamentarios que estarían apoyando la iniciativa por lo que esperan la adhesión de sus colegas para hacer la presentación.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?