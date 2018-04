Diputados aceptan veto a ley de “autoblindaje”

La Cámara de Diputados aprobó con 53 votos a favor el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura parlamentaria, también conocida como ley de “autoblindaje”. El proyecto pasa ahora al Senado.

De esta manera se elimina la necesidad de contar con una sentencia firme para despojar de su investidura a un legislador, sin embargo se mantiene la mayoría absoluta de dos tercios para hacerlo.

El diputado liberal, con el apoyo de su bancada, Edgar Acosta planteó no sancionar la parte no objetada por el presidente de la República, para dejar si efecto la normativa, sin embargo dicha propuesta no corrió, quedando aprobada la sección no vetada por el mandatario.

