Diputado no confía en la fiscala general “por ser funcional” al presidente Cartes

El diputado liberal Édgar Acosta afirmó que le gustaría que confirmen a la fiscal Liliana Zayas en la investigación al suboficial de Policía Benito Joel Sanabria, acusado de haberle disparado a la cara con balines de goma durante la manifestación del 31 de marzo del año pasado.

Sin embargo, el parlamentario por el PLRA enfatizó que no confía en la titular del Ministerio Público, Dra. Sandra Quiñónez, pues a su criterio no muestra señales de independencia. “No confío en la fiscal general porque veo que es muy funcional al presidente Horacio Cartes”, enfatizó.

El inicio del juicio oral y público contra el suboficial Benito Joel Sanabria, acusado de haber disparado a la cara con balines de goma al diputado Édgar Acosta, fue suspendido por segunda vez debido a que el abogado Alfredo Sosa, en representación del policía, presentó recusación contra la fiscala Liliana Zayas, por odio y enemistad.

Al respecto, Acosta remarcó su deseo que la agente del Ministerio Público continúe al frente de la investigación, ya que viene haciendo un excelente trabajo, según consideró.

Consultado sobre su estado de salud, el parlamentario afirmó que se encuentra muy bien, ya que la última intervención quirúrgica que le practicaron en marzo resultó muy positiva porque no antes no podía respirar bien y ahora sí lo hace.

Aseveró que no le importa mucho el aspecto estético, solo quiere sentirme bien medicamente. En ese sentido, anunció que en noviembre tendrá que volver a someterse a una operación y deseó que “ojalá salga de la mejor manera”.

“Al principio no me afectó lo ocurrido, pero desde una entrevista que tuve en octubre último con Luis Bareiro realmente no puedo superar lo que pasó. No estoy normalmente como lo estaba antes, pero todo es superable, solo es cuestión de tiempo y acceder a la ayuda de profesionales entendidos en la materia”, destacó Acosta.

Finalmente, señaló que a pesar de todo lo ocurrido, en el próximo periodo va a continuar en su rol de opositor “porque esa es mi tarea, controlar la gestión del Poder Ejecutivo”.

