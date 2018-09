Diputado liberal sostiene que pérdida de investidura debe reglamentarse

El legislador liberal, Edgar Ortiz sostuvo que lo máximo que puede hacer el cuerpo colegiado es desaforar y es la justicia quien debe hacer su trabajo y condenar. “Quien tiene que irse, se va a ir nomás luego”, expresó.

Reiteró que el tema de pérdida de investidura no está reglamentado y que la ley tiene una laguna. Añadió que no quieren ser injustos, aunque aclaró que no están actuando en forma corporativa para salvar a un colega. “El que tiene cuentas con la justicia debe irse nomas luego”, enfatizó.

Ortiz calificó como una “argelería” que los parlamentarios se escuden en sus fueros en casos que no tienen nada que ver con cuestiones inherentes a su actividad como congresista. “Los jueces tienen vía libre para actuar”, insistió.

