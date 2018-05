Diputado justifica decisión del PLRA de no acompañar renuncia de Cartes

El diputado Édgar Acosta indicó que la recomendación del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, de no acompañar la renuncia del presidente Horacio Cartes, es una decisión política. Resaltó que los parlamentarios que no acaten esa línea “deberían crear otro partido”.

El legislador detalló que por más que no hubo ambiente, debido a que un grupo no quería que se haga la sesión, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, decidió que se haga la reunión y se resolvió no participar de la sesión en la que se analizará la renuncia del mandatario.

“Ojalá que todos los correligionarios acaten esa línea institucional, de no acompañar la renuncia del jefe de Estado. Si por ahí existen correligionarios que están decididos a no respetar eso, creo que deberían fundar otro partido”, enfatizó el parlamentario liberal.

Acosta argumentó que como partido de oposición, el PLRA debe tener una línea institucional sobre la inminente renuncia del titular del Ejecutivo e indicó que los legisladores de la nucleación política deben acatar esa línea, ya que es una cuestión política, no una cuestión jurídica.

El parlamentario informó que durante la sesión del Directorio, el Partido Liberal reconoció ayer la victoria de Mario Abdo Benítez para la Presidencia de la República, teniendo en cuenta que el TSJE ya dio a conocer los cómputos finales de las Elecciones Generales.

Por otro lado, señaló que también se resolvió que la nucleación política se involucre en la investigación del caso Darío Messer y designe a sus mejores hombres para colaborar con todas las herramientas que posee, para esclarecer la situación.

“Este caso está causando un grave daño al país y debemos conocer todos los entretelones, los paraguayos tenemos que saber quiénes son los que están involucrados con el brasileño”, finalizó.

