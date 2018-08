Diputado Ibáñez dijo que pretenden lincharlo públicamente

Durante la sesión extra de la Cámara Baja, donde se analiza la pérdida de su investidura, el diputado colorado José María Ibáñez, al hacer uso de palabra, argumentó que no se le puede juzgar dos veces por el mismo hecho.

“Fui juzgado y enmendé mi error y ya tuve mi sanción social, pero ahora ésta cámara pretende juzgar mi conducta moral, ética y hasta política”, refirió.

Los hechos ocurrieron durante la legislatura anterior, donde fui desaforado y me sometí a juicio. Sin embargo a mucha personas no les gustó y pretenden que se me juzgue dos veces, aseveró.

Afirmó que no se puede convertir la Cámara de Diputados en un órgano de revisión de decisiones judiciales, y ser una suerte de inquisición moderna.

