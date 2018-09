Diputada afirma que denuncia en su contra “es una reacción de la mafia”

La legisladora por el Partido Encuentro Nacional, Kattya González, aseveró que para ella no es nada nuevo ser denunciada, ya que en su función de abogada pasó cuatro veces por esa situación. Resaltó que las acusaciones son “una condecoración más” a su lucha.

La abogada Nidia Giménez presentó ayer una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra la parlamentaria, por los supuestos hechos punibles de tráfico de influencia, coacción grave, prevaricato y asociación criminal. La letrada es allegada a la familia Zacarías Irún y a la intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod.

“Ésta es una reacción lógica de un poder al que estamos atacando, la mafia actúa de esa manera. Pero, tomo esto como una condecoración más para mi línea de lucha social y política. Las piedras que vienen de abajo no lastiman”, enfatizó González.

Sin embargo, consideró inoportuno que se busque enturbiar la cancha y desviar la atención de lo fundamental, que son los cambios que están dando en el poder político, gracias a la movilización de la ciudadanía. Pidió a la gente que siga apoyando su gestión en la Cámara Baja.

La denuncia fue realizada con relación a la detención de Christian Roig González (19) hijo de la diputada, ocurrida el 19 de mayo cuando iba como acompañante en un vehículo guiado por Manolo Vera (19), quien tenía en su poder 58,5 gramos de marihuana. Ambos fueron detenidos por la Policía, pero tras acudir la congresista a la comisaría se liberó al joven.

Al respecto, González argumentó que hubo control judicial y particular, por lo que consideró que a los denunciantes no les será tan fácil desmontar el esquema, teniendo en cuenta que en ese momento ella “no era amiga del poder de turno” y la situación pudo haber sido aprovechada para pasarle factura, pero tal cosa no ocurrió.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?