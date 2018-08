Díaz Verón y su esposa serían declarados en rebeldía

La fiscal María Estefanía González argumentó que la imputación presentada contra Javier Díaz Verón y su esposa, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente, es el producto de muchos días de trabajo que realizó un equipo especial del Ministerio Público.

“Si no tenemos ninguna novedad del paradero del ex fiscal general del Estado y su esposa, solicitaremos en el trascurso de la fecha la declaración de rebeldía de ambos”, puntualizó la agente del Ministerio Público.

González alegó que la estrategia utilizada por la Fiscalía, de ordenar la detención de Díaz Verón, es por la gravedad del hecho investigado (enriquecimiento ilícito) y la expectativa de pena, que es de hasta 10 años de prisión preventiva.

Añadió que la Dirección de Migraciones le informó que el último registro refiere que el ex titular del Ministerio Público está fuera del país. Sin embargo, enfatizó que los investigadores consideran que tanto él como su esposa están en Paraguay.

Remarcó que mediante el análisis de los documentos, proveídos por el propio contador de Díaz Verón, se comprobó que existen ingresos no justificados, pues no provienen de la actividad profesional que realizaba el ex fiscal general del Estado.

Por último, cuestión el sistema que utiliza la Corte Suprema de Justicia, ya que al separar las causas “complica un poco la investigación”, ya que la Fiscalía debe hacer doble trabajo, según señaló. “Creo que deberían unificar para agilizar el proceso”, finalizó.

