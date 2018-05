La artista japonesa, Yoko Ono, segunda esposa del ex integrante de Los Beatles John Lennon, aprovechó la celebración paraguaya para recordar a su madre Isoko Ono.

“Hoy es el Día de la Madre en Paraguay”, escribió en su cuenta de Twitter, adjuntando una fotografía en compañía de su madre.

Today is Mother's Day

in Paraguay

Send tributes to your Mom athttps://t.co/ujHfoqpwzJ#mymommyisbeautiful pic.twitter.com/OtBm1qT6np

— Yoko Ono (@yokoono) May 15, 2018