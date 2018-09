Detectan una falla en los routers wifi

En mayo de este año, el FBI recomendaba reiniciar todos los routers domésticos luego de detectar un malware (software malicioso) denominado VPNFilter, proveniente de Rusia. Meses después, expertos en ciberseguridad han detectado una falla en el protocolo de los equipos que, hasta el momento, parece no tener solución.

Según una investigación de científicos de la Universidad de California en Riverside, todos los routers tienen una vulnerabilidad basada en la interacción de dos protocolos: el de wifi y TCP (en español, protocolo de control de transmisión).

En internet hay dos tipos de protocolos que se usan. Por un lado, existe el UDP (User Datagram Protocol) y, por el otro, el TCP. El primero se usa, por ejemplo, para transformar las direcciones web en direcciones IP. El segundo es el afectado por esta vulnerabilidad.

Continúa: “TCP es un protocolo que tiene estado, significa que no se pueden inyectar paquetes. Realiza chequeos para que eso no ocurra y tiene un número de secuencia, que funciona como un contador. Esto hace que no se inyecten paquetes en el medio, porque si lo hago, me puedo hacer pasar por la persona atacada. Y eso siempre es malo en internet”.

