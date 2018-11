Denunciante de acoso sexual calificó de insoportable su situación

La licenciada Mercedes Lorena Cardozo, funcionaria de la Agencia Nacional de Tránsito relató a la 780 que tomó coraje para denunciar al jefe de la Dirección de Licencias Alberto González, al no aguantar ser víctima de todo tipo de maltrato y acoso sexual desde el 2017.

Mencionó que la situación se dio a finales del año pasado, y fue empeorando con el paso de los meses. Detalló que el hombre le amenazaba con despedirla de no acceder a sus pedidos. Agregó que al no conseguir su objetivo sufrió maltratos por parte del denunciado.

“Desde que se produjo el cambio de Gobierno es una pesadilla. Me decía que tenía que acceder a lo que él quería, caso contrario me quedaba sin trabajo”.

Señaló que si bien temía perder su trabajo como represalia, tomo la decisión de presentar la denuncia al ver que otras mujeres se manifestaron ante situaciones similares en entes públicos.

Lamentó que la Directora de la institución no le haya apoyado en el caso, indicando que la misma solo una vez consultó al respecto.

Expuso que el Ministerio de la Mujer la acompaña en el caso, concluyendo que aguarda una respuesta favorable ante la situación.

“El Ministerio de la Mujer está al tanto y me está ayudando. No sé qué me espera a la vuelta de mis vacaciones, espero que se haga justicia”, sentenció.

