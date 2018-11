Denuncian que Fiscalía no avanza en caso de niña indígena abusada

La abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Sonia Von Lepel, se refirió al caso de una niña indígena que aparentemente fue abusada por un familiar y cuya investigación no estaría avanzando debido a la lentitud del Ministerio Público.

“La propia directora del Ministerio Público no pudo dar con la agente fiscal del caso, imagínate la gente normal”, lamentó la abogada.

Von Lepel indicó que esta no sería la primera vez que la niña habría sido abusada, y que anteriormente ya se comunicó de esta situación a la Fiscalía.

Agregó que no hay ninguna imputación, debido a que los funcionarios no se presentan a su lugar de trabajo por la huelga que está llevando adelante la institución.

La 780 AM trato de comunicarse con la fiscal del caso, Bernarda Álvarez, pero la misma se rehúso a dar declaraciones sobre el caso de la menor indígena abusada alegando que no habla de casos de abuso. Por su parte, la fiscal adjunta manifestó que no puede hablar del tema debido a no cuenta con la carpeta fiscal a causa de la huelga del Ministerio Público.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?