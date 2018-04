Denuncian que diputada colorada estaría detrás del ingreso de bitrenes al país

El Sindicato de Trabajadores de Camiones de Carga confirmó la retención de un bitrén en zona de Limpio, que posteriormente fue liberado por la Fiscalía. El gremio denunció que el chofer del vehículo nombró a la diputada Cristina Villalba.

Diego Bogarín, secretario general del gremio, dejó entrever que la parlamentaria colorada estaría avalando el ingreso de esos transportes, que por disposición del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no pueden hacerlo hasta el 2019.

Relató que hicieron un seguimiento del camión bitrén desde la localidad de La Paloma, siendo retenido en Villa Madrid, ciudad de Limpio. Añadió que le llamó la atención que la fiscal que tomó el caso no quería intervenir.

Bogarín recordó que se hizo un esfuerzo para que los bitrenes no ingresen al país hasta el próximo año, pero tienen información que habría otro de estos transportes escondidos en algún lugar.

“Lo peor es que el vehículo retenido en pasó como si nada todos los controles de Dinatran y la patrulla de caminos y además no tenía documentos. Creo que la fiscal de turno no quiso tomar el caso por falta de experiencia, pero no entendemos por qué liberó el camión y al chofer que estaba a cargo”, enfatizó.

