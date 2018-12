Denuncian falta de transparencia en intervención de comuna esteña

El Dr. Bernardo Villalba, abogado de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, denunció que la interventora Carolina Llanes pretende, junto al Contralor Enrique García, emitir conclusiones falsas respecto a la intervención realizada en la municipalidad.

El letrado informó en Radio 1º de Marzo que en este momento se lleva a cabo una reunión entre los intervinientes, pero no le permiten ingresar como representante de la jefa comunal.

Sostuvo que la Dra. Llanes argumentó que no estaba presente, argumentando que no le informaron de lo acontecido, y pese a haber llegado para participar no le permiten el acceso.

“Creemos que se pueden generar conclusiones falsas, por eso es que tenemos que participar, esa es la transparencia que se requiere”, enfatizó.

Manifestó que desconoce que se está haciendo o pactando, porque desde el momento que la reunión se vuelve secreta, nace la duda.

“Cuando se comienza con una mentira a que conclusión se quiere llegar (…) El problema es que no se quiere transparentar la causa. Cuando nos enteramos por la prensa vinimos pero no nos dejaron participar (de la reunión)”, sentenció.

