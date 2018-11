Defensa de “El Chapo” acusa a presidente mexicano de recibir sobornos

Un abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera afirmó que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón, recibieron millones de dólares en sobornos por parte del Cartel de Sinaloa.

El abogado Jeffrey Lichtman aseguro que el hombre que realizo los pagos fue el co-acusado de la causa Ismael “El Mayo” Zambada, quien se encuentra prófugo de la justicia y ha sido acusado por la defensa de El Chapo de ser el verdadero líder del Cartel de Sinaloa.

“El mundo se centra en esa criatura mítica de ‘El Chapo'” y “no se centra en Mayo Zambada”, destacó Lichtman, diciendo que el Chapo no es más que un “chivo expiatorio” según informa The New York Times.

De parte del gobierno, el vocero oficial de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, calificó en un tweet de “falsas y difamatorias” las declaraciones del abogado. Instó que el gobierno de Peña Nieto “persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera”.

El ex mandatario mexicano, Felipe Calderón, también en un tweet declaró: “Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín Guzmán”. Y aseguró que el Cartel de Sinaloa ni ningún otro realizo pagos hacia su persona.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se enfrenta al considerado mayor juicio por tráfico de drogas en Estados Unidos.

El capo enfrenta 11 cargos, el principal de ellos es ser la cabeza del grupo criminal. Además es acusado de conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Se calcula que introdujo ilegalmente a EE.UU. unas 457 toneladas de drogas, que generaron ganancias de 14.000.000.000 de dólares.

Tan solo por ser encontrado culpable por uno de los 11 casos, El Chapo recibirá cadena perpetua.

La evidencia contra ‘El Chapo’ incluye más de 320.000 páginas de documentos, 117.000 archivos de sonido, docenas de fotos y al menos una grabación de vídeo.

