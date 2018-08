Defensa apelará hoy la prisión preventiva de Díaz Verón

El abogado Mario Elizeche Baudo confirmó que hoy apelará la prisión preventiva de Javier Díaz Verón. Ratificó que la vida del ex fiscal general del Estado corre riesgo en la Penitenciaría de Tacumbú, pues muchos internos lo consideran un “enemigo”.

El representante legal de Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo detalló que en la apelación se argumenta que no existe peligro de fuga del ex fiscal general, así como tampoco existe peligro de obstrucción a la investigación. Asimismo, afirmó no hay un elemento de convicción para sostener la orden de prisión preventiva.

Elizeche Baudo informó que pedirá también el cambio de lugar de reclusión de su defendido, alegando que por su condición de ex titular del Ministerio Público tuvo que haber intervenido en causas de relevancia, que pudo haber afectado a mucha gente, por lo que se ganó enemigos invisibles que están en el penal de Tacumbú, al que calificó de “antro”.

Resaltó que siente una gran decepción por la resolución del juez penal de garantías, Julián López, pues según aseguró ni bien dictó la prisión preventiva de Díaz Verón, el magistrado lo apartó en uno de los pasillos del Poder Judicial y le afirmó que tomó esa decisión “por presión de la prensa”.

“No me voy a cansar de decir que el esquema aplicado contra el Dr. Javier Díaz Verón y su esposa es de ensañamiento. Esta es una condena anticipada y obviamente no estamos de acuerdo con ella, porque no se respeta el derecho que tiene todo ciudadano de la presunción de inocencia”, finalizó.

