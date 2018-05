Dario Messer: Jueza Gricelda Caballero interinará la causa

La jueza María Gricelda Caballero salió sorteada para interinar la causa por lavado de dinero y asociación criminal, en la que están procesados el brasileño Darío Messer, su hijo Dans Wolf y Juan Pablo Jiménez Viveros.

Esta mañana el abogado Álvaro Rojas Vía, representante legal de Juan Pablo Jiménez, recusó al juez Humberto Otazú. Alegó que el magistrado no respetó los plazos para remitir la notificación de la audiencia de imposición de medidas convocada para hoy.

Ahora el Tribunal de Apelación primera sala deberá resolver si confirma o aparta a Otazú del expediente. En tanto la cámara resuelva dicha recusación, la jueza María Gricelda Caballero interinará la causa, según informó judiciales.net.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en su sesión ordinaria del pasado 8 de mayo por unanimidad, resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de la Jueza María Gricelda Caballero, por mal desempeño de funciones.

Días atrás la justicia brasileña solicitó a la justicia paraguaya que ordene la detención con fines de extradición de Darío Messer, quien cuenta con un proceso por lavado de dinero y otros delitos en el Brasil, dentro de la causa conocido como Lava Jato.

Sin embargo, la jueza María Gricelda Caballero, quien se encontraba de turno, indicó que el oficio no era de carácter urgente y además que no iba dirigido a ella, por lo que no libró la orden de detención de Messer. Este hecho podría ser uno de los motivos por el cual la magistrada no acepte entender en el proceso.

