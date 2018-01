El curioso servicio que ofrece Demi Lovato antes de sus conciertos

Demi Lovato, quien reveló que a los 18 años fue diagnosticada con trastorno bipolar, anunció que en su próxima gira musical se brindarán sesiones de terapia gratis antes de sus conciertos.

La actriz y cantante explicó que en su próxima gira estadounidense, denominada Tell Me You Love Me, que comenzará el 26 de febrero en San Diego, antes de los conciertos realizará sesiones en grupo de terapia y de bienestar, llevadas a cabo por profesionales y personas que contarán sus experiencias para los seguidores que quieran participar.

“Es básicamente como una sesión de terapia antes de los conciertos, y tenemos a oradores de todas partes y también las haremos con diferentes ONG de los Estados Unidos”, explicó. “Será increíble, una experiencia conmovedora e inspiradora”.

Lovato es, desde hace tiempo, activista en favor de promover los tratamientos mentales en los jóvenes: “Sea lo que sea, solo quiero que sepan que no están solos y que estoy aquí para ellos”.

Fuente: Infobae

