Crean comisión especial para reglamentar pérdida de investidura

El pleno de la Cámara de Diputados, sobre Tablas, aprobó la conformación de una comisión especial que se encargará de estudiar y elaborar un proyecto de ley “Que reglamenta la pérdida de la investidura de diputados y senadores de la Nación de conformidad al artículo 201 de la Constitución Nacional”.

“Hay una necesitad de reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional que habla sobre esa materia por lo que presentamos un proyecto que crea la comisión especial; es una comisión que tendrá un máximo de 15 días para presentar a la plenaria un proyecto que reglamente la perdida de investidura; estará integrada por 10 parlamentarios de todas las bancadas”, manifestó el diputado Maidana al defender su propuesta.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), solicitó, sin embargo, el tratamiento de un proyecto de resolución que establece un procedimiento sumario para la pérdida de investidura, que ayer (martes) fue dictaminado por la comisión de Asuntos Constitucionales.

La diferencia entre ambos es que el primero es un proyecto de ley, que tras su aprobación en Diputados, deberá ser revisado por la Cámara de Senadores y, posteriormente, por el Poder Ejecutivo. En el segundo caso, se trata de un proyecto de resolución, que solo atañe a la Cámara de Diputados.

El diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), al abonar el proyecto que crea la comisión especial, dijo que la sociedad reclama soluciones concretas a sus problemas. “El espíritu es ser lo más sensatos posibles en temas tan delicados que afecta a la República; solicitamos constituir la comisión especial y también el asesoramiento de juristas entendidos en la materia para, finalmente, dejar sentado un proceso que fortalezca a ambas cámaras; si no abordamos estos temas vamos a seguir con crisis; debemos asumir un compromiso”, señaló.

Por su parte, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), dijo que la posición de su bancada, es por el rechazo de la propuesta de ley. “No es necesario un proyecto de ley para el efecto, tranquilamente, la Cámara de Diputados puede establecer un reglamento interno para definir sobre este tema; nuestro criterio es que todo esto es, simplemente, una medida dilatoria para no resolver el fondo de la cuestión”, espetó.

Edgar Acosta (PLRA-Central), señaló que lo correcto hubiese sido la presentación de un proyecto de ley, en forma directa y no la conformación de una comisión especial. “Tenemos suficiente capacidad de análisis y asesores que pueden ilustrarnos para reglamentar un artículo constitucional; por eso me opongo a la comisión especial, me parece una situación dilatoria, no es el momento, porque tenemos posiciones firmes sobre el punto”, significó.

A su turno, la legisladora Kattya González (PPQ-Central), manifestó que existe una ciudadanía que está esperando una respuesta clara y concreta de la clase política; la falta de una ley reglamentaria no puede ser invocada para negar, ni para menoscabar derechos y garantías de la Constitución; desde el momento que no existe el mandato imperativo cada cuál debe votar si corresponde o no la perdida de investidura de un colega; dar un corte a esta agonía que termina dilatando por 15 días sería defraudar a gran parte de la ciudadanía; estamos por el tratamiento inmediato de todos los requerimientos que sean presentados porque es nuestra responsabilidad política”, esgrimió.

Sin embargo, primó la propuesta del diputado Maidana y se procederá, en los próximos días, a integrar la comisión especial, que tendrá 15 días para poner a consideración de la plenaria el referido proyecto de ley.

