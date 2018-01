Cónsul asegura que frío paraliza todo en Estados Unidos

El cónsul general de Paraguay en Nueva York, Juan Buffa, aseguró que el frío en estos momentos es extremo y que el país en general está paralizado.

“No se puede salir a las calles, todos los vuelos están cancelados, las escuelas están todas cerradas”, aseveró el diplomático.

Mesovortices near the center of the deepening east coast cyclone, as seen by @NOAA's #GOES16 1-minute visible imagery. #blizzard pic.twitter.com/p4p7bMIWwm

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) January 4, 2018