Constitucionalista afirma que los casos de Cartes y Duarte Frutos son similares

El abogado constitucionalista Marcelo Duarte, afirmó que el presidente Horacio Cartes, y Nicanor Duarte Frutos están atravesando por situaciones similares y que aunque no satisfaga el fallo que la Corte determinó ambos pueden ser Senadores activos.

“En el caso de Cartes mientras no se le acepte la renuncia como presidente de la República está impedido de jurar, sin embargo Nicanor Duarte renunció a la senaduría vitalicia y no hay justificativos para no convocarle”, aseguró el letrado.

Explicó que los candidatos proclamados son los únicos que pueden ser llamados a jurar.

“Ni los suplentes pueden jurar si antes no lo hacen los titulares”, resaltó Duarte.

Mencionó además que en la práctica Lugo se atribuye competencia que no tiene y uno puede estar o no de acuerdo con la disposición Judicial pero se debe cumplir.

