Consideran que aún no es conveniente repatriar restos de Stroessner

El vicepresidente de la República Hugo Velázquez habló sobre la intención de un grupo de colorados de repatriar los restos del ex dictador Alfredo Stroessner y sostuvo que por el momento no corresponde puesto que los hechos ocurridos durante el régimen todavía está en la memoria de la gente.

“Fue presidente de la república pero aún no es el momento”, indicó.

Expresó que Stroessner tuvo dos etapas durante su gobierno, la primera donde gozó de la simpatía de la ciudadanía, sin embargo la última parte de su mandato se equivocó en su actuar sobre todo en lo que respecta a los derechos humanos.

No obstante, Velázquez no descartó que más adelante sus restos puedan ser trasladados a nuestro país. igualmente no quiso aventurarse que esa decisión pueda afectar la imagen del gobierno actual y enfatizó en que la memoria del pueblo “todavía está muy fresca” por lo ocurrido durante la última parte de su gobierno.

