Conforman comisión bicameral que investigará a Darío Messer

La conformación se da luego de aprobarse el proyecto que fue presentado por legisladores del Frente Guasú y se encargara de investigar sobre posibles hechos de lavado de dinero y delitos relacionados que son atribuidos a Darío Messer y sus allegados.

El equipo investigador estará presidido por el senador colorado Rodolfo Friedmann y también formará parte su colega del Frente Guasú, Jorge Querey y otros tres miembros.

Igualmente ya se solicitaron informes al Banco Central del Paraguay, Banco Nacional de Fomento, Seprelad, SENAD otras instituciones sobre los movimientos financieros realizados por el ciudadano brasilero, que se encuentra prófugo de la justicia.

Friedmann señaló que la comisión no se abrogará atribuciones que no le corresponde, sino que el objetivo es observar lo que no está en el expediente y tener una certeza de “las responsabilidades institucionales”.

“No sé si hicieron la vista gorda, justamente es eso lo que vamos a averiguar”, indicó el parlamentario aludiendo a las entidades encargadas de elevar informes sobre posibles actos financierons irregulares.

