Confirman que restos óseos hallados pertenecen a Abraham Fehr

El fiscal Joel Cazal informó que los familiares del colono secuestrado reconocieron algunas de sus pertenencias. “Podemos corroborar en un 90% que se trata del cuerpo de Abrahan Fehr”, expresó.

El representante del Ministerio Público indicó que tomaron muestras de fluido a sus parientes para aumentar a un 95% la confirmación de que se trata de Abraham Fehr. Agregó parte de la dentadura y otros rasgos caracteristicos del sujeto ayudaron a reconocerlo.

Cazal resaltó que hace tiempo manejaban la información de la muerte del menonita, sin embargo otras versiones indicaban que continuaba con vida y que hasta no tener el cuerpo no podían dar por hecho dichas hipótesis. “Si no hay cuerpo no hay muerto”, señaló.

“Todos los días tenemos los reportes del trabajo de inteligencia, ya queda a manos de las fuerzas de seguridad establecer las estrategias para buscar a los secuestrados, como también a los criminales”, expresó.

Refirio que como encargado de la investigación indicó que se reunirá con organismos de seguridad, a fin de determinar las acciones a ser impulsadas para la búsqueda de miembros del EPP.

Por su parte el forense Pablo Lemir, determinó que el cuerpo estuvo enterrado cerca de dos años y destacó que al superar el 80% de certeza se puede hablar de una identificación confiable.

