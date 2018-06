Confirman que Alberto Nisman fue asesinado por su denuncia contra Cristina Kirchner

Para la Justicia no hay dudas: Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. En este sentido falló la Sala II de la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Para los camaristas el ex fiscal fue asesinado como “directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”, acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.

Asimismo, quedaron firmes las acusaciones contra Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario del asesinato del ex fiscal. En el fallo de los camaristas, confirmaron el procesamiento contra los custodios de Nisman, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos como encubridores, al no cuidar como corresponde al fiscal muerto en enero de 2015.

Los jueces Irurzun y Bruglia, señalaron en su fallo que Alberto Nisman “fue víctima de un homicidio”, desestimando la tesis sobre su suicidio , “es falso plantear que tenía temor de ir a exponer al Congreso”, indicaron fuentes judiciales.

Al momento de explicar los motivos del homicidio, se refirieron a su rol de fiscal federal y que como tal “denunció a las máximas autoridades del país al investigar la firma del Pacto con Irán”.

Por tal motivo, los jueces señalaron que se debe “continuar con la línea de investigación” que lleva el juez Ercolini sobre otros aspectos que se siguen pesquisando.

En el fallo Cristina Kirchner no está mencionada ni imputada, sí se hace referencia al vínculo del homicidio con la denuncia presentada cuatro días antes, contra la ex presidenta, por el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, una acusación que fue investigada finalmente por el juez Claudio Bonadio y tiene a la ex Presidenta con pedido de desafuero y detención.

Con la confirmación de la Cámara quedó avalado también el informe de Gendarmería que concluyó que la muerte del ex fiscal de UFI AMIA, se trató de un homicidio, “ocurrido en el interior del baño y en el que participaron dos victimarios, uno de ellos manipuló el arma, mientras que el restante lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima”. Todo habría ocurrido a las 2.46 del domingo 18 de enero de 2015.

El juez Ercolini había determinado que Diego Lagomarsino fue más que el “facilitador” del arma con la que según la junta interdisciplinaria de Gendarmería fue “asesinado Alberto Nisman”: su rol fue el de una “pieza clave” en el hecho investigado.

En la causa se planteó que Lagomarsino entregó el arma calibre 22 con “pleno conocimiento de lo que ocurriría”; es decir, la muerte del entonces fiscal, lo que ocurriría el 18 de enero de 2015. Sin embargo, la Justicia no pudo acreditar su intervención en el momento en el que se consumó el asesinato. Los responsables del crimen son aún “autores desconocidos”.

Pese a ello, el informático sí brindó “un auxilio o cooperación” al asesino, al sin el cual el delito investigado no se habría podido cometer. En otros términos, fue un “cooperador necesario” para que lleve adelante el “plan criminal” de terminar con la vida del ex titular de la UFI AMIA.

Para sostener dicha acusación, se planteó que Lagomarsino prestó una colaboración trascendental, ya que fue quien llevó la pistola “Bersa” que posteriormente se usó para “cometer el homicidio”, desechando la hipótesis inicial del expediente donde se habló de una “muerte dudosa”.

Para la Justicia no hay dudas de que Lagomarsino fue parte del plan que se pergeñó para terminar con la vida de Nisman. Dedicó en su extensa resolución a repasar minuto a minuto cómo fue el movimiento en el departamento del ex fiscal el sábado 17 de enero, el último día que se lo vio con vida. Quien más ingresos tuvo a su casa fue el técnico informático, y la última vez que fue al departamento en la torre Le Parc de Puerto Madero lo hizo con el arma Bersa.

Por otro lado, el técnico informático -según la justicia-, colaboró en la etapa preparatoria del asesinato de quien fuera fiscal de AMIA, esto es, antes del comienzo de ejecución. Al analizar este escenario, se tuvo en cuenta que dentro del “plan criminal” era necesario que en el departamento de Nisman haya “una arma amiga” que permita “simular la escena de un suicidio”.

Clarin

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?