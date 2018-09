Confirman el fallecimiento de la madre de Luis Miguel

Javier León Herrera, el biógrafo de Luis Miguel estuvo como invitado en el Programa Hoy y allí confirmó (entre otros secretos de la familia Gallego Basteri) la muerte de la madre de “El Sol”.

El hombre señaló que ya hace varios años la madre de LuisMi, Marcela Basteri había fallecido. Incluso, solicitó a las primas del cantante que cesen su búsqueda y, de esa forma, honren su recuerdo. En una entrevista que aparece en el portal de Multimedios se lee:

Fue entonces cuando el biógrafo de Luis Miguel dijo de manera contunde lo que sabe de Marcela Basteri y los detalles de su muerte, asimismo por ello se dirigió a las primas del cantante, pidiendo respeto.

“Yo estoy abrumado y no quiero ni pensar cómo han de estar los hijos ante tantas cosas que es publican, ante tanto chisme, y eso duele, yo he pedido y quiero reiterar aquí el mejor favor que se le puede hacer a la memoria de Marcela es dejarla descansar en paz, porque no va a aparecer desafortunadamente. Hay unos seres ahí, principalmente Luis Miguel y su hermano Alejandro, porque Sergio era más pequeño, pero también obviamente tiene su corazoncito, y yo creo que todo esto de la señora de argentina, convocar una marcha para el hospital donde está la señora que no es Marcela Basteri. A mí francamente me tiene abrumando, impresionado y me puedo intentar empatizar con el dolor de esos seres humanos”, expresó.

“Me describieron una, ya después del fallecimiento (de su padre), donde él se desahogó en llanto prácticamente inacabado durante muchísimo tiempo, porque vaya, es tu papá, ha podido hacer cosas muy malas, se ha podido equivocar, pero no deja de ser tu papá”.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?