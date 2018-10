Condenan a más de 5 años de prisión a ex ministro argentino

En la Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py se dictó la primera sentencia contra Julio De Vido. Desde el Penal de Marcos Paz, donde está preso por corrupción, el ex ministro escuchó la decisión del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que este miércoles lo condenó a 5 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos al encontrarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. En tanto, fue absuelto por la acusación de estrago culposo.

Por su parte, el ex titular de la Uniren, Jorge Gustavo Simeonoff, fue absuelto de ambos delitos.

Con la sentencia, la responsabilidad de De Vido fue inferior a la atribuida a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi quienes sí fueron por estrago culposo.

Después de oír las palabras finales de De Vido, el TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Ana María D’Alessio, oficializó su sentencia en este causa conocida como “Once II”.

La expectativa en los familiares de las víctimas se percibió desde temprano. Poco antes de la hora fijada para la sentencia, la sala quedó repleta de carteles exigiendo justicia, un mensaje reiterado y constante desde febrero de 2012. En alto, así permanecieron esos carteles durante la lectura de la sentencia.

A las 14.33, los integrantes del Tribunal ingresaron a la Sala AMIA para dar lectura de la sentencia. En el Penal de Marcos Paz, De Vido se preparó para escuchar la acusación en su contra.

Además de la condena, y pese a ya estar detenido, los jueces pidieron que se comunique al Congreso el pedido de desafuero para hacer efectiva la prisión.

Al finalizar la lectura, los familiares, después de unos segundos de silencio, se unieron en un mismo grito de Justicia entre lágrimas al considerar que la sentencia contra De Vido “es inferior a lo esperado, nos queda la apelación vamos a ir por el estrago culposo”.

María Luján Rey fue quien, con la bandera en mano, animó a los familiares de las víctimas: “La primera condena contra De Vido en Once la conseguimos nosotros”, resaltó.

“Sé claramente dónde estoy y el motivo. Es una decisión política del presidente Macri expresada claramente en la apertura legislativa en 2016, pidiendo meses más tarde de manera pública mi detención, junto a su ministro de Justicia y alguna diputada, con la que hoy mantiene una disputa pública por el mismo tema de la prisión preventiva. Parece que, entre tantos arrepentidos, el ministro es uno más. Todo muy patético”, afirmó De Vido desde el penal de Marcos Paz en su declaración final antes del fallo.

El ex ministro ya está en prisión por el delito de defraudación al Estado en la causa Río Turbio y señalado como organizador de la asociación ilícita de la recaudación de coimas de empresarios durante su gestión en Planificación.

El juicio ​

Después de escuchar a más de 70 testigos durante un año de audiencias, el fiscal ante el tribunal, Juan García Elorrio, había pedido 9 años de cárcel para De Vido, que llegó al juicio procesado por “estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer y lesiones que sufrieron 789 personas” y por defraudación contra la administración pública.

Por su lado, la Oficina Anticorrupción (OA), en su rol de querellante, había solicitado una pena de diez años de prisión para el ex funcionario K, al acusarlo de estrago culposo agravado por muerte y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

En representación de un grupo de familiares, el abogado Leonardo Menghini -tío de Lucas, la última de las víctimas en ser encontrada- también pidió una pena de 10 años para De Vido.

La otra querella de familiares, representada por Javier Moral, había pedido el sobreseimiento del ex ministro respecto del delito de estrago culposo, pero sí lo cree responsable de la administración fraudulenta. Por eso pidió una pena de cuatro años y medio de prisión.

Este juicio dio inicio por orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que tuvo a cargo el primer proceso por la Tragedia de Once, por la que tras el fallo reciente de la Sala III de la Cámara de Casación, se detuvieron a 23 acusados, entre ellos a Juan Pablo Schiavi, al motorman Marcos Córdoba, Claudio Cirigliano y 17 ex directivos de TBA, la concesionaria ferroviaria.

El 29 de diciembre de 2015, cuando el TOF 2 dio a conocer la sentencia de los 28 procesados en el primer juicio por la tragedia, pidió que se investigue a De Vido. Hasta entonces, el poderoso ex funcionario no había sido vinculado al caso. El argumento fue que el ex ministro -que entre 2003 y 2012 tuvo bajo su órbita a los ferrocarriles- no podía desconocer lo que pasaba con los trenes. Además, él era el responsable de pagar los subsidios que no fueron destinados a la mejora del servicio o el mantenimiento de los trenes.

Fuente: Clarín

