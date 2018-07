Concejal pide anular adjudicación de gestión tributaria en Asunción

El concejal de Asunción por Patria Querida, Álvaro Grau, presentó una minuta pidiendo la anulación de la polémica adjudicación del sistema de gestión tributaria y catastral al consorcio TX (Grupo TX SA y Gaudi SA). El edil consideró que se debe hacer una nueva licitación.

Grau calificó de inadmisible que se haya homologado la adjudicación de la gestión tributaria y catastral al mencionado consorcio, tras un proceso licitatorio internacional que tuvo a TX como único oferente.

Aseveró que no hay riesgo compartido, ya que el municipio capitalino colocará los funcionarios, el edificio y el sistema de red a la empresa adjudicada para el cobro de impuestos.

“No existe riesgo compartido cuando el consorcio lleva el 22.75% de la diferencia en la recaudación de tributos, pero es la comuna la que va seguir pagando todo el costo operativo. Además, no existe consultoría que dure 10 años”, cuestionó.

Añadió que la empresa adjudicada no tiene no tiene un plan de trabajo y que la cifra que dicho consorcio cobrará por el trabajo es “aberrante”. Al respecto, lamentó la decisión de sus colegas concejales y resaltó que no hay voluntad política para hacer lo que Asunción y los ciudadanos necesitan.

“La gente ya está cansada de palabras, los ciudadanos quieren hechos. Lo que debemos hacer en la Junta Municipal es anular el contrato con el consorcio TX y que el Estado central tome la posta, mande diseñar el software y provea esa tecnología a la comuna”, finalizó.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?