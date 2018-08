Cómo evitar que Google Maps te rastree y almacene tu ubicación

Google tiene tantas ganas de saber a dónde van sus usuarios que registra sus movimientos aunque le pida de forma explícita que no lo haga. Una investigación de la agencia The Associated Press (AP) reveló que muchos servicios del gigante tecnológico, en dispositivos Android o iPhone, almacenan su ubicación aunque use una configuración de privacidad para evitarlo.

Si bien Google es claro a la hora de pedir permiso para emplear información sobre su ubicación, una aplicación como Google Maps le recordará que debe permitir el acceso a su localización si quiere emplearla como navegador. Si accede a que se registren sus destinos a lo largo del tiempo, el servicio de geolocalización le mostrará ese historial en una “línea temporal” que recopila sus movimientos diarios.

Para evitar que Google guarde las ubicaciones, el usuario puede desactivar una configuración que no alude específicamente a su ubicación.

Dentro de las opciones de tu cuenta Google, bien desde las preferencias de Android o desde el navegador, tienes que buscar el apartado “Controles de la actividad de tu cuenta” y pausar la opción de “Historial de ubicaciones”, con esto evitaremos que Google almacene todas nuestras ubicaciones, pero no evitamos que guarde toda nuestra información relativa a la localización.

Aunque si esa aplicación está activada, cuando se desactiva el “Historial de Ubicaciones” solo hace que Google no pueda incorporar sus movimientos a la barra de tiempos (timeline). Pero no impide que Google guarde su ubicación.

También se puede eliminar todas las ubicaciones en forma manual, pero es un proceso engorroso, ya que hay que seleccionarlas una por una individualmente, a menos que el usuario pretenda borrarlas todas de una vez.

Hay quienes dicen que el objetivo de Google en vigilar sus movimientos responde a sus esfuerzos por aumentar los ingresos en concepto de publicidad.

Fuente: Clarín

