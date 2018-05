Colorado Añeteté ratifica que dará su voto para que Pucheta sea vicepresidente

El senador Silvio Ovelar dijo que la postura de la bancada es la de acompañar el nombramiento de la Alicia Pucheta de Correa como segunda del ejecutivo siempre y cuando ésta renuncie a su cargo de ministra de la Corte. Como dicha situación ya sucedió, darán su acuerdo a la designación.

Agregó que incluso el presidente electo, Mario Abdo Benítez, ya hizo pública su postura, por lo tanto no existe más nada que discutir al respecto.

Sobre la versión de que el senador Eduardo Petta, sería otro candidato para suceder a Juan Afara, sostuvo que en ningún momento se habló al respecto y que su colega fue el único que hizo correr la voz sobre esa posibilidad.

“Honestamente, no lo entiendo, porque no es el comportamiento que debe tener el integrante de una bancada”, indicó al añadir que desde el sector añeteté ya acordaron que sería la ex miembro de la Máxima Instancia Judicial.

No obstante, Ovelar expresó que si Petta hubiera comunicado con anticipación su intención de ocupar la vacancia de la Vicepresidencia, podría haber sido otra la situación, pero como eso no ocurrió, ya no se puede hacer nada.

