Colapsa edificio en Miami Beach

Un edificio en primera línea de playa que iba a ser demolido en Miami Beach (EE.UU.) se desplomó hoy y al menos una persona resultó herida, informaron fuentes policiales y de los bomberos.

Imágenes transmitidas por televisión mostraron grúas y partes de la construcción diseminadas por el solar en medio de una nube de polvo.

Al menos una persona resultó herida y fue trasladada al hospital Jackson Memorial, según la página de Twitter de la Policía de Miami Beach. Las autoridades indicaron que el edificio tenía permiso de derribo, pero no de demolición por explosivos.

Various city personnel on the scene. Text MBTraffic to 888777 to receive updates. pic.twitter.com/y8ROyKAOr2

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) July 23, 2018