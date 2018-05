Centro del Trauma habilitó moderno bloque de urgencias

Nueva Urgencia del Hospital de Trauma “Prof. Dr. Manuel Giagni” es una realidad

Con 105 camas en internación, 42 en Urgencias y 7 quirófanos, el edificio será inaugurado este jueves 10 de mayo, a las 18:30.“Con estas instalaciones y equipamientos, el hospital de Trauma no tiene nada que envidiar a ningún centro privado”, resalta el Dr. Aníbal Filártiga.Gobierno Nacional suma importante avance en salud pública con estas obras de gran envergadura en el principal centro de referencia para pacientes traumatizados.

