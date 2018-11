Caso Messer: convocarán a ex autoridades de la administración Cartes

Frente Guasu solicitó a la Comisión Bicameral de Investigación, en el caso de lavado de dinero, delitos conexos atribuidos a Darío Messer y asociados, la comparecencia pública de autoridades y ex autoridades del estado.

Entre los nueve convocados están: el Ex Ministro De Hacienda Santiago Peña, el Ex Ministro de la Seprelad, Oscar Boidanich, Daniel Correa, Ex Presidente de la Bolsa De Valores y actual titular del BNF, entre otros , quienes tendrían información suficiente para aclarar qué ocurrió en el caso y de qué manera ocurrió la situación.

El parlamentario afirmo que desde la próxima semana ya el presidente de la comisión Rodolfo Friedmann,enviarà las convocatorias para cada una de las personas mencionadas, en relación a la apertura de cuentas en Ciudad del Este, giros desde paraísos fiscales; los reportes obligados tardíos; retenciones en determinadas instituciones y la adquisición de Bonos Soberanos del Estado Paraguayo de parte de empresas de Messer.

