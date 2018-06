Casañas Levi asegura que Lugo está actuando como corresponde

El abogado José Fernando Casañas Levy, sostuvo que lo que decide la Corte Suprema de Justicia (CJS), no puede invadir atribuciones que competen al Congreso Nacional.

“Cualquier acto debe velar por lo que reza la Constitución”, resaltó el letrado.

La Corte no es poder constituyente, x lo tanto lo q decida no debe violar normas constitucionales. Es una falacia q deba cumplirse cualquier cosa q resuelva (art 137 in fine)

— Jose F. Casañas Levi (@casanaslevi) June 25, 2018