Cartes reaparece y se despacha contra Gobierno de Mario Abdo

El ex presidente Horacio Cartes reapareció en la plenaria departamental del movimiento Honor Colorado realizada en San Pedro, donde se tiró contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y el actual titular de Yacyretá.

“¿Ustedes saben lo que es el diezmo? En este gobierno ya está el diezmo de vuelta a cada uno de los que quiere trabajar y creo que es más que el diezmo”, manifestó el ex mandatario.

Así también se refirió al actual titular de Yacyretá, el también expresidente Nicanor Duarte Frutos señalando que cuando el partido va a la llanura nunca más atiende el teléfono y ahora que está al frente de una binacional “hatã oñe’ ẽ” (habla fuerte).

Expresó que si todavía “no le mataron” a él es porque no tienen de dónde agarrarlo. “Me están buscando, pero pueden saber que afuera o adentro voy a estar con ustedes no me van a ganar”, sostuvo.

Cartes indicó que no necesitan de Itaipú ni Yacyretá para salir a gritar, y que las elecciones son una vez cada 5 años pero las necesidades son todos los días.

