Cartes: “Mano a la visera jóvenes, misión cumplida”

El presidente Horacio Cartes agradeció a su homóloga Tsai Ing-wen por aceptar colaborar para la construcción de la Universidad Politécnica de Taiwán-Paraguay, que permitirá a jóvenes de escasos recursos acceder a una educación de primer nivel a través de becas académicas.

“Tuve miedo para pedirle a la presidenta Tsai Ing-wen que su gobierno no apoye en este emprendimiento, no me fue fácil, pero la respuesta demoró un solo segunda para que ella diga: está hecho”, enfatizó el jefe de estado paraguayo.

Durante el acto que tuvo lugar en el Comité Olímpico Paraguayo, Cartes añadió que durante el breve encuentro que mantuvo hoy con la mandataria taiwanesa, le confesó el temor que tuvo en aquel momento, a lo que ella expresó que “no podía tener otra respuesta, me pediste educación y a eso siempre va a tener mi sí”.

“El día que Taiwán descubra que tiene un país hermano aquí dejará de ser simplemente aquella isla con tanta tecnología, sino que seríamos más grandes el día que comprendiéramos que debíamos estar juntos”, resaltó el gobernante saliente.

Por último, enfatizó que las clases aún no han iniciado, pero la presidenta de China Taiwán ya puso a disposición de los egresados becas de postgrados y maestrías, de tal manera a seguir mejorando. “Mano a la visera jóvenes, misión cumplida, estarán en la mejor universidad de Latinoamérica”, sentenció.

Paraguay y Taiwán mantienen relaciones desde hace más de 60 años, tiempo durante el cual se ha registrado una permanente cooperación del país asiático, mucha de ellas enfocadas al ámbito de la infraestructura, la vivienda y sobre todo la educación.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?