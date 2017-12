Cartes destaca obras del barrio San Francisco en mensaje de navidad

En su último mensaje de navidad como presidente de la República, Horacio Cartes manifestó su satisfacción por la culminación del mencionado barrio.

“Es mi última navidad como presidente, y no puedo irme sin recordar una de las obras que más orgullo y satisfacción me ha dado. Me alegra saber que en esta noche buena ciento de familias estarán cenando y festejando en el barrio San Francisco”, enfatizó el mandatario en el mensaje emitido en la fecha.

También destacó las demás obras realizadas durante los cuatro años de gobierno, agregando que el mayor regalo que recibió fue el “honor de servirles como presidente”. Aseguró que el objetivo del mismo fue entregar el país mejor de lo que habían entregado en 2013.

Finalmente solicitó a la ciudadanía que “una el amor por sobre la diferencia que puedan dividir (…) Si algo que tenemos en común los paraguayos es el profundo amor que sentimos por nuestra nación, por nuestras, por nuestros amigos”, agregó.

