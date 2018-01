Cartes amenazó a colorados que quieran votar por otro partido

El líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, amenazó a sus correligionarios que quieran votar por otro partido que no sea el colorado en las elecciones del 22 de abril, refirió que lo pueden hacer pero que se va a saber quiénes son, y que él mismo se encargará de que “todo el mundo sepa”.

“Yo por lo menos íntimamente no voy a tolerar, en cada departamento sepan bien que voy a estar atrás, pueden votarle a un candidato a diputado del otro partido y echarle a nuestros candidatos del Partido Colorado, pero se va a saber todo, ojekuaata, y yo personalmente me voy a hacer cargo de que todo el mundo lo sepa y no le va a resultar cómodo aquel que trabaje contra el partido”, advirtió el mandatario.

Pidió no hacer caso a programas de radios y las redes sociales, y trabajar con el ejemplo, “olvídense porque ese es un microclima, unos pocos leen y otros escuchan”, indicó.

Así también, dijo que invitó a Mario Abdo Benítez a que lo acompañe al departamento a Cordillera, pero que este le mencionó que ya tenía una agenda programada. Resaltó que para ganar hay que chupar clavos y arreglar con todos.

Agregó que no se cansará de decir que el orden de prioridades es “Dios, el Paraguay y el Partido Colorado”.

