Cárdenas asegura que imputación en su contra carece de fundamentos

El extitular del Indert, Justo Cárdenas dijo que la justicia determinará si es culpable o no y aseveró que la imputación que pesa sobre él no tiene fundamentos ni rigor técnico. Agregó que no se tuvieron en cuenta cuestiones como el origen de los fondos.

Cárdenas recordó que desde hace tres meses vienen pidiendo que se realice una pericia contable para determinar el origen de los fondos que, según la fiscal Natalia Fuster asciende a unos 2.644 millones de guaraníes los que no pudo justificar. Igualmente dijo que la agente del Ministerio Público no hizo caso al pedido.

El exfuncionario ya se encuentra en el juzgado para su audiencia de imposición de medidas ante el juez Rolando Duarte, quien interina a Humberto Otazú.

Por su parte, el abogado Roberto Gubetich dijo que la Fiscalía debe realizar una investigación objetiva y debe garantizar los derechos de los ciudadanos, señalando que están violando los de su defendido.

Calificó de poco seria a la fiscal Fuster por las conclusiones a las que llegó tras la investigación.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?