A Canciller no le convenció explicación de embajador británico

Eladio Loizaga convocó hoy al embajador del Reino Unido Matthew Hedges para hacerle saber la molestia del gobierno paraguayo sobre el tuit suyo, donde congratula por la liberación de los campesinos condenados por el caso Curuguaty.

Que linda la sonrisa de la libertad. #Curuguaty pic.twitter.com/RJ6uzS4CK7 — Matthew Hedges (@MattHedgesFCO) July 28, 2018

“Si bien el embajador dijo que no fue su intención molestar, no me convenció su explicación, pues en la vida diplomática hay una línea fina y se debe saber los límites para no interferir en cuestiones internas”, expresó.

“Nosotros somos muy respetuosos de lo que ocurre en las naciones donde tenemos diplomáticos”, sostuvo Loizaga, para agregar que no cree que el pensamiento de Hegdes sea la postura del gobierno británico.

