Campesinos intentaron invadir tierras en San Vicente Pancholo

El comisario Cristino Aranda, director de Policía de San Pedro refirió que un grupo 50 de labriegos intentó ingresar a un terreno de perteneciente a una empresa privada que se encontraba custodiada por guardias, incluso se produjeron escaramuzas en ambos grupos.

No obstante el jefe policial resaltó que la situación no pasó a mayores pese a la tensión que se vivió en determinados momentos. “Hubo una pequeña discusión ahí pero no pasó a mayores”, señaló.

Aranda explicó que los agricultores querían ingresar a toda cosa al inmueble, incluso exigían la ayuda de los uniformados que se encontraban en el lugar y en todo momento provocaban a los guardias del establecimiento.

Señaló también que los supuestos invasores manifestaron que fueron llevados a la zona por varios dirigentes campesinos que posteriormente los abandonaron allí. Igualmente mencionó que los líderes ya fueron identificados y sus nombres ya están a disposición de la Fiscalía.

Finalmente expresó que cada semana están realizando desalojos en distintas zonas del segundo departamento. “Siempre están insistiendo a la gente para que entre y luego los abandonan”, sentenció.

