Camioneta embiste a varios transeúntes en Toronto

En la jornada de este lunes varios peatones han resultado heridos en la ciudad canadiense de Toronto, tras ser atropellados por una furgoneta, ha comunicado la Policía local.

Entre ocho y 10 personas resultaron heridas luego de ser embestidas por una camioneta blanca en Yonge Street y Finch Avenue East, cruce ubicado en Toronto (Canadá). La calle fue cerrada por los efectivos de las fuerzas de seguridad.

En la ciudad se está llevando a cabo una reunión del G7, organización integrada por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Personal médico arribó al lugar en minutos.

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 – 10 pedestrians struck further when I get it ^gl

