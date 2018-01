Para camioneros no cierran números con solo el 50% de la carga si ingresan bitrenes

Fue lo que manifestó David Ramos, coordinador de las Asociaciones y sindicatos de camioneros del Paraguay al referirse a la cantidad de granos que se transportará en el corredor Pedro Juan Caballero-Concepción, donde estará permitido el tránsito de camiones bitrenes.

Reiteró que no podrán trabajar en igualdad de condiciones porque a mayor carga que pueda transportar un camión menor será el precio por el traslado, en ese sentido señaló que no cerrarán los números, por lo tanto no sería rentable.

En otro sentido insinuó que el gobierno está protegiendo a los patrocinadores del ingreso de camiones con doble carreta porque y que éstos ni siquiera son brasileros, sino que se tratan de empresarios paraguayos, que buscan imponer sus unidades en detrimentos de los camioneros.

Sobre quienes amenazan con quemar los vehículos de los que no se adhieren a la medida de fuerza, refirió que desconoce esa versión y podrían tratarse de infiltrados que buscan dejarlos mal parados.

