Califican de mentiroso a titular del INDERT

Leticia Arévalos, ex directora de Transparencia y Anticorrupción del INDERT, calificó de mentiroso Horacio Torres, titular del ente, en alusión a su justificación respecto al ingreso de funcionarios supuestamente pertenecientes al clan Friedmann.

Denunció que fue echada del cargo, y además fue sumariada sin razón, agregando que ante la situación se vio obligada a dejar las causas que representaba a la institución.

“Es mentira como cuenta (Horacio Torres). Literalmente me echaron a patadas, me dejaron en el pasillo. Me aplicaron un sumario sin sentido. No está limpiando la casa; está ensuciando (…) Ante esta situación tuve que abandonar todas las causas que llevaba del INDERT, lastimosamente”, expuso, mencionando que varias personas correrán su misma suerte.

Lamentó la situación que se vive actualmente en la institución, sosteniendo que miles de personas se verán afectadas por el manejo de la nueva administración.

Arévalos afirmó que el clan perteneciente al senador Rodolfo Friedmann efectivamente se instaló en la institución, asegurando que Torres ingresó junto con su grupo de funcionarios “solo para hacer negocios”.

