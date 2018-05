Cae parte de un puente en la India y deja al menos 12 muertos

Cuatro autos y un autobús resultaron completamente atrapados tras el incidente, que se produjo cerca de la estación de trenes de la ciudad de Varanasi.

Este martes, la caída de un fragmento de puente en construcción sobre un autobús y cuatro autos cerca de una estación de tren en la ciudad de Varanasi (India) dejó al menos 12 muertos y 50 heridos, informan medios locales. Los vehículos resultaron completamente atrapados por el objeto.

Los rescatistas continúan con sus labores en el lugar. El primer ministro de la India, Narenda Modi, ha expresado sus condolencias tras la tragedia.

The #Varanasi incident spot near Cantt station is one of the busiest area of this city. The flyover cashed around 5:45 pm when traffic flow was highest leading to more casualties. More deaths suspected. Locals allege corruption in construction pic.twitter.com/P1Vefgebls

