Cadetes fueron desafectados de la Patrulla Caminera por faltas graves

El director de la Patrulla Caminera, Luis Cristh Jacobs, confirmó que 13 agentes fueron desvinculados de la institución por distintas faltas, consideradas graves, cometidas en el ejercicio de sus funciones.

“Detectamos que 44 cadetes no participaron en distintos servicios de control rutinario. Realizamos un sumario y confirmamos que 12 de ellos abandonaron sus puestos de trabajo o no se presentaron al lugar y no pudieron justificar sus ausencias”, puntualizó.

El funcionario puntualizó que la decisión se debe a el abandono de los puestos de cobertura se considera como una falta muy grave, sobre todo en horarios picos, por lo peligroso del tránsito. Agregó que por ese motivo los efectivos fueron desafectados.

Jacobs agregó que un inspector también está sumariado por un caso de presunta coima y aseveró que ningún agente es desafectado de la institución solo por las denuncias que se presentan. “Investigamos cada caso y luego se toma una decisión”, enfatizó.

“Si presentan una denuncia, traigan la prueba y les aseguro que aunque sea el mismo director operativo, será desafectado de la institución”, finalizó el titular de la Patrulla Caminera.

