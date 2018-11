Buzarquis asegura que intervención en CDE debe seguir

El diputado liberal Antonio Buzarquis sostuvo que la renuncia de Sandra McLeod como intendenta de Ciudad del Este es una decisión personal, que políticamente la Junta Municipal puede aceptar o no.

“Pero aun existiendo una renuncia de por medio no debe frenarse el proceso de intervención”, explicó, añadiendo que esa diligencia no es contra una persona en particular sino contra una persona jurídica.

El legislador agregó que mal se puede decir que la intervención ya no tiene sentido con la dimisión de la intendenta.

